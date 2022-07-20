БРЮССЕЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Целью предложений Еврокомиссии по экономии газа странами ЕС является стремление избежать перебоев в промышленном секторе, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции. ЕК разрешила странам Евросоюза самим выбрать меры по снижению спроса на газ

"Цель этих мер состоит в том, чтобы избежать необходимости принудительного ограничения промышленности. Однако, если возникнет необходимость в этом, мы подготовили инструкции для государств-членов, как принимать эти трудные решения", — сказала она.

При этом Еврочиновница отметила, что домохозяйства считаются защищенным потребителям, поэтому для них не должно быть рисков отключения отопления, поставки газа в дома должны быть обеспечены.

ЕК предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Меры предполагают введение поначалу добровольных целей для всех стран ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа.

Кроме того, в рамках этого регулирования, ЕК после консультаций с государствами союза сможет объявлять так называемое "предупреждение союза" о безопасности снабжения, что будет означать введение обязательного снижения спроса на "голубое топливо" для всех государств союза на эти 15%. Механизм обязательного снижения спроса может быть запущен при серьезном снижении или полном прекращении поставок газа из России, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на той же пресс-конференции в среду.

Предложения ЕК, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС.