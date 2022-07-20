БРЮССЕЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Источник в Совете ЕС подтвердил РИА Новости, что новый пакет санкций против России согласован постпредами, при этом процедура окончательного утверждения пока не началась.
"Да, они согласованы. Письменная процедура (окончательного утверждения санкций – ред.) пока не началась", — сообщил он.
Ранее делегация председательствующей в настоящее время в ЕС Чехии сообщила, что новые санкции Евросоюза будут согласованы в четверг, 21 июля, до 10.00 по времени Брюсселя (11.00 мск), после чего их опубликуют в официальном журнале, и они вступят в силу.
Постоянные представители стран Евросоюза на заседании COREPER II в среду утвердили новые санкции против России. Санкции должны быть формально одобрены на министерском уровне.
Ранее Еврокомиссия сообщила о подготовке новых мер против России, которые подразумевают, в том числе, запрет на импорт российского золота. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил расширить списки лиц и компаний, подпадающих под ограничительные меры ЕС.