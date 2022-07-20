БРЮССЕЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Источник в Совете ЕС подтвердил РИА Новости, что новый пакет санкций против России согласован постпредами, при этом процедура окончательного утверждения пока не началась. Евросоюз согласовал седьмой пакет санкций против России

"Да, они согласованы. Письменная процедура (окончательного утверждения санкций – ред.) пока не началась", — сообщил он.

Ранее делегация председательствующей в настоящее время в ЕС Чехии сообщила, что новые санкции Евросоюза будут согласованы в четверг, 21 июля, до 10.00 по времени Брюсселя (11.00 мск), после чего их опубликуют в официальном журнале, и они вступят в силу.

Постоянные представители стран Евросоюза на заседании COREPER II в среду утвердили новые санкции против России. Санкции должны быть формально одобрены на министерском уровне.

Ранее Еврокомиссия сообщила о подготовке новых мер против России, которые подразумевают, в том числе, запрет на импорт российского золота. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил расширить списки лиц и компаний, подпадающих под ограничительные меры ЕС.