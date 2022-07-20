МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась на 15 июля до 15,39% с 15,62% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Названы овощи, продолжившие дешеветь на неделе

По данным Росстата, недельная дефляция за период с 9 по 15 июля ускорилась до 0,17% после 0,03% на прошлой неделе, с начала года потребительские цены выросли на 11,41%.

"В годовом выражении темпы роста цен снизились до 15,39% год к году (неделей ранее: 15,62% в годовом выражении)", — пишут авторы обзора.

Как отмечают в Минэкономразвития, основной вклад в ускорение недельной дефляции внесло удешевление продовольственных товаров. "В секторе продовольственных товаров снижение цен ускорилось (-0,42% после —0,37% неделей ранее). Плодоовощная продукция продолжает дешеветь повышенными темпами (-3,39% после —3,7%). При этом снизились цены на продукты питания, за исключением плодоовощной продукции, (-0,02% после 0,09%) в связи с продолжающимся снижением цен на мясопродукты, масложировую и молочную продукцию, сахар, яйца и макаронные и крупяные изделия", — пояснили в Минэкономразвития.

Также министерство отмечает продолжение снижения цен в сегменте непродовольственных товаров (минус 0,09%), а в сегменте регулируемых и туристических услуг фиксируется околонулевой рост цен (0,03%) на фоне снижения цен на авиабилеты.