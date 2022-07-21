Медведев: "сумасшедшие" власти Евросоюза утратили связь с реальностью
Медведев: "сумасшедшие" власти ЕС заставили украинцев отдавать свои жизни ради вступления в союз
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Руководство Евросоюза окончательно утратило связь с реальностью и заставляет украинцев жертвовать своими жизнями ради членства в сообществе. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Зампред написал в своем Telegram-канале, что "городские сумасшедшие", являющиеся представителями власти Евросоюза, окончательно утратили связь с реальным миром. Они "заставляют украинцев жертвовать своими жизнями" ради вступления в ЕС, отметил Медведев.
Зампредседателя российского Совбеза также добавил, что "многочисленные политические проходимцы", рассчитывая на новые военные заказы, манипулируют темой восстановления государственности Украины. Кроме того, НАТО продолжает подступать к границам России, игнорируя логику и здравый смысл, подчеркнул Медведев.