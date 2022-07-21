МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Руководство Евросоюза окончательно утратило связь с реальностью и заставляет украинцев жертвовать своими жизнями ради членства в сообществе. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Если европейцы замерзнут, Россия не виновата, заявил Медведев

Зампред написал в своем Telegram-канале, что "городские сумасшедшие", являющиеся представителями власти Евросоюза, окончательно утратили связь с реальным миром. Они "заставляют украинцев жертвовать своими жизнями" ради вступления в ЕС, отметил Медведев.

Зампредседателя российского Совбеза также добавил, что "многочисленные политические проходимцы", рассчитывая на новые военные заказы, манипулируют темой восстановления государственности Украины. Кроме того, НАТО продолжает подступать к границам России, игнорируя логику и здравый смысл, подчеркнул Медведев.