МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Марио Драги вновь подал в отставку с поста главы правительства, которое продолжает исполнять свои обязанности, говорится в сообщении президентского Квиринальского дворца. Итальянский индекс FTSE MIB снижается на торгах четверга

"Президент Республики Серджо Маттарелла принял сегодня утром в Квиринальском дворце председателя Совета министров профессора Марио Драги, который после сообщения о вчерашнем обсуждении и голосовании в Сенате вновь заявил о своей отставке и правительства, которым он руководит. Президент Республики принял это к сведению. Правительство остается в должности для решения текущих вопросов", — говорится в сообщении

Беседа Драги и Маттареллы продолжалась около получаса.