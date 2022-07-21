МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Переговоры министров иностранных дел России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сийярто состоятся в четверг в Москве. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведимства Мария Захарова. "Европа — великая тупица": французы поддержали позицию Венгрии по санкциям

По ее словам, переговоры главы МИД России и его венгерского коллеги пройдут сегодня в Москве.