Переговоры глав МИД России и Венгрии состоятся в Москве в четверг
Захарова заявила, что переговоры глав МИД России и Венгрии Лаврова и Сийярто пройдут в Москве
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Переговоры министров иностранных дел России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сийярто состоятся в четверг в Москве. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведимства Мария Захарова.
По ее словам, переговоры главы МИД России и его венгерского коллеги пройдут сегодня в Москве.