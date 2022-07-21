МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Введенные Великобританией санкции на импорт российкого золота сильно ударят по экономике страны. Об этом рассказал РИА Новости председатель совета по таможенной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Георгий Петров. Великобритания введет запрет на импорт российского золота 21 июля

Ранее сообщалось, что Лондон ввел запрет на импорт золота из России.

По словам эксперта, эти меры сильно ударят по экономике Великобритании. Лондон, будучи одним из мировых центров торговли золотом, потеряет важного поставщика драгметалла и, соответственно, значительную часть прибыли.

Петров отметил, что теперь России нужно искать новые рынки сбыта золота. "Не будем забывать, что для этого есть и другие достаточно крупные потребители – Индия, Ближний Восток, например, ОАЭ, Саудовская Аравия, где существуют свои вековые традиции в отношении ювелирных изделий из золота", — заключил эксперт.