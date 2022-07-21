СТАМБУЛ, 21 июл – ПРАЙМ. Документ по "зерновому вопросу" будет подписан в Стамбуле в пятницу, в церемонии будет участвовать президент Турции Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции. В Турции начали строить четвертый энергоблок АЭС "Аккую" с участием России

"Церемония состоится в 16:30 в офисе Долмабахче. В ней примут участие президент Эрдоган и генсек ООН", — сообщили в администрации.