Евросоюз включил в новый санкционный список Белоусова и Собянина
ЕС ВКЛЮЧИЛ В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РФ БЕЛОУСОВА — ДОКУМЕНТ
https://1prime.ru/state_regulation/20220721/837564864.html
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https://1prime.ru/state_regulation/20220721/837564864.html
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