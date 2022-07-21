МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Очередные санкции Евросоюза нелегитимны, попытки давить на Москву перспектив не имеют, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Евросоюз опубликовал новые антироссийские санкции

"Двадцать первого июля Совет ЕС объявил о расширении нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении России. Тем самым Евросоюз с завидным упорством продолжает загонять себя в тупиковое положение", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.

По ее словам, "на фоне очевидной бесперспективности и тщетности многолетней политики давления на Россию все более явными становятся губительные последствия еэсовских санкционных упражнений для различных сегментов глобальной экономики и безопасности, в том числе и стран-членов Евросоюза".

Представитель ведомства добавила, что в опубликованном по случаю новых санкций пресс-релизе "Совет ЕС предпринял очередную попытку снять с себя ответственность за провоцирование и усугубление глобального продовольственного, а также энергетического кризисов".

"Но факты говорят сами за себя. Наряду с пандемией COVID-19 основной причиной роста цен на агропромышленную продукцию и углеводороды является недальновидная экономическая и энергетическая политика Запада. Обострению ситуации способствуют антироссийские меры ЕС, открыто преследующие цель подрыва внешнеэкономической деятельности нашей страны, в том числе в агропромышленном секторе", — пояснила Захарова.

Она напомнила, что ЕС ввел персональные санкции против акционеров и руководства ведущих российских производителей и экспортеров удобрений. По ее словам, среди прямых задач еэсовских рестрикций — ограничение использования денежных средств на счетах в банках в ЕС и за его пределами, невозможность свободного транзита товаров через территорию/акваторию стран-членов ЕС. Отключен от SWIFT целый ряд отечественных банков, включая обсуживающий экспорт российской сельхозпродукции "Россельхозбанк".

"Как следствие, серьезно затруднены грузоперевозки, оказание финансовых и страховых услуг, нарушены логистические цепочки. Западные экономоператоры и банки, находящиеся под давлением обещанных суровых мер со стороны надзорных органов стран-членов ЕС, затягивают транзакции или вовсе отказываются от ранее заключенных и новых контрактов", — указала представитель МИД России.