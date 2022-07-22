МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого". Белоруссия введет лицензирование экспорта льноволокна

Согласно сообщению, лидеры российского и белоруссого государств провели телефонный разговор утром в пятницу. Подробности беседы не приводятся.