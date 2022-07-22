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Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого". Согласно сообщению, лидеры... ПРАЙМ, 22.07.2022
экономика, новости, россия, белоруссия, переговоры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".
Согласно сообщению, лидеры российского и белоруссого государств провели телефонный разговор утром в пятницу. Подробности беседы не приводятся.