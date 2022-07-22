МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию конкретных проектов в торгово-экономической сфере. Об этом заявили в пресс-службе Кремля. Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Согласно сообщению, Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры в пятницу утром. Стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрубничества России и Белоруссии. Особое внимание президенты уделили реализации конкретных взаимовыгодных проектов в торгово-экономической сфере.

Кроме того, лидеры обменялись мнениями по ряду проблем на мировой арене с учетом состоявшихся в последнее время контактов Владимира Путина с иностранными лидерами

Российский и белорусский лидеры также подтвердили настрой на последовательное укрепление партнерства и союзничества и условились продолжить регулярный диалог на высшем уровне.