МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Инфляция в Белоруссии замедляется, нет оснований для того, чтобы она разгонялась, заявил премьер-министр республики Роман Головченко. Лукашенко призвал белорусский бизнес расширять присутствие на рынке страны

Потребительские цены в Белоруссии в июне выросли на 1,1% по сравнению с маем, инфляция в годовом исчислении составила 17,6%. Изначально в текущем году власти рассчитывали удержать инфляцию на уровне 6%.

"Действительно, инфляция у нас замедляется. Особенно по продовольственным товарам. Мы очень тщательно следим за этим, ежедневно анализируем происходящее. Пока мы не видим никаких оснований для того, чтобы инфляция в Беларуси разогналась дальше", — приводит агентство Белта слова премьера.

При этом он заметил, что республика не изолирована от мировой экономики, и "все издержки, которые порождены происходящими процессами, не могут не отражаться на ценах и в нашей стране". По словам главы белорусского правительства, в Турции инфляция составляет около 80%. "Большую часть фруктов, овощей мы импортируем из этой страны. Соответственно это не может не перекладываться на цену товаров", — добавил премьер-министр.

Он также обратил внимание, что стоимость перевозок в Евросоюз увеличилась в 5-6 раз, часть этих издержек переносится на цену товаров.

Головченко заявил, что "инфляция бьет рекорды по всему миру". "В соседней Литве она превысила 20%, в Польше — 14-15%. Исторические максимумы в еврозоне, США. Это оказывает влияние на рост цен и на инфляцию в Беларуси. Но мы всеми возможными и доступными способами держим цены. Кроме того, нужно понимать, что затраты предприятий также растут, и если, условно говоря, вообще заморозить цены, это приведет к тому, что производители начнут работать в убыток. Я считаю, что меры, принятые правительством совместно с Национальным банком, другими органами, являются достаточными сейчас", — сказал глава правительства.

Головченко подчеркнул, что правительство принимает самые жесткие меры ценового администрирования, и если бы их не было, то ситуация с инфляцией была бы другой. "У нас все социально значимые товары очень жестко контролируются. Расширен перечень непродовольственных товаров, чего раньше вообще не было", — напомнил премьер-министр. Он добавил, что недавно власти Белоруссии приняли программу по стабилизации цен, некоторые мероприятия программы уже реализуются. "Мы рассчитываем, что с ее помощью рост цен останется под контролем", — отметил Головченко.

Головченко также сообщил, что решения международных агентств о снижении рейтинга республики или дефолте не будут иметь для Белоруссии существенных последствий.

По его словам, страна имеет необходимые средства для исполнения своих внешних обязательств, но из-за действий финансовых институтов транзакции не проходят.