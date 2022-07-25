ТАШКЕНТ, 25 июл — ПРАЙМ. Западные санкции против России могут иметь тяжелые последствия для разбалансированного мирового агрорынка, под угрозой в том числе и продовольственная безопасность, заявил в понедельник заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин. Лавров: Россия рассчитывает на отмену санкций в рамках продуктовой сделки

В Ташкенте проходит седьмое заседание министров сельского хозяйства стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"На фоне разбалансированности мирового аграрного рынка меры санкционного характера могут иметь очень тяжелые последствия. Под угрозой и продовольственная безопасность стран и регионов", — сказал Левин, выступая на совещании.

Он отметил, что реализация рядом стран стимулирующих экономических программ количественного смягчения привела к раскручиванию инфляции в глобальном масштабе. "Текущая ситуация с продовольствием — во многом результат этой макроэкономической политики, бесконтрольной миссии и накапливания долгов", — пояснил замминистра.

"В свою очередь нелегитимное ограничение затрудняет движение сельхоз- и продовольственных товаров. На российском экспорте в том числе сказываются запреты на поставки нашей продукции. Давление недружественных стран на прочие государства с целью снижения объёмов закупок российских товаров, в том числе продовольствия, существенно влияет на эти возможности", — считает Левин.

Он напомнил, что Россия в течение последних лет является нетто-экспортёром продовольствия, занимает ведущие позиции по экспорту пшеницы и ячменя растительных масел, рыбы и морепродуктов. Левин отметил, что в 2021 году объем поставок сельхозпродукции из РФ на мировой рынок вырос более чем на 21% и превысил 37 миллиардов долларов. "В текущем 2022 году мы также прогнозируем хорошие результаты по производству и экспорту сельхозпродукции. Это позволит нашей стране и далее обеспечивать свой вклад в борьбу с голодом и недоеданием", — добавил Левин.