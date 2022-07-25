БЕРЛИН, 25 июл — ПРАЙМ. Резиденцию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера перестанут подсвечивать ночью для экономии электроэнергии, сообщила в понедельник пресс-секретарь главы ФРГ. The Spectator: Германия попала в "ловушку" Путина

Ввиду энергокризиса дворец Белевю, который является резиденцией президента ФРГ, будет подсвечиваться ночью только в случае важных визитов, заявила спикер агентству DPA.

К тому же в рамках экономии энергоносителей рассматривается возможность отопления дворца геотермальным способом, для чего было уже сделано несколько пробных бурений грунта, добавила она.

Ранее сенат Берлина анонсировал на август решение о том, отключат ли в рамках экономии электроэнергии ночную подсветку у ряда таких исторических зданий, как Бранденбургские ворота и Красная ратуша.

Ранее власти Германии в рамках борьбы с энергокризисом и планов отказа от российского газа приняли закон, позволяющий вернуть в строй законсервированные по соображениям защиты климата угольные электростанции. При этом в крайнем случае Берлин готов рассмотреть возможность перезапуска ТЭС, работающих на наиболее вредном для окружающей среды буром угле. В то же время правительство не планирует продления работы имеющихся АЭС, которые после аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году было решено закрыть до конца 2022 года.