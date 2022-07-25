МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Россия проделала большую работу для заключения "продуктовой сделки", однако давать оценки эффективности предусматриваемых ею механизмов пока рано. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле рассказали, когда установят турбину для "Северного потока"

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

"Безусловно, очень большая работа была проделана, российской стороной проделана большая работа, но давайте дождемся, с тем, чтобы давать какие-то оценки функционирования тех механизмов, которые созданы в соответствии с этими договоренностями", — отметил Песков в ответ на просьбу прокомментировать итоги работы на площадке в Стамбуле.

Он добавил, что теперь ООН "должна выполнить ту часть, которая касается ограничений косвенных, которые введены против российских поставок" зерна и удобрений.

"Прямых нет, но косвенные есть, которые не дают выполнять в полном объеме эти отгрузки, столь необходимые для международных рынков — особенно для тех регионов мира, где голод начинается особо осязаемо. Это очень важно", — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь также заявил, что удар по украинским военным в порту Одессы никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, это не может и не должно повлиять на процесс отгрузки зерна.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье о том, что ВМФ России высокоточными ракетами большой дальности уничтожил в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon.

"Это же связано исключительно с военной инфраструктурой. Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не может повлиять и не должно повлиять на начало процесса отгрузки", — сказал Песков журналистам.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.