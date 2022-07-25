МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Глобальный дефицит бюджета Украины к концу года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, что составляет 30-35% ВВП страны, сообщил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Госбюджет у нас имеет в месячном выражении дефицит около 5 миллиардов долларов. А мы планировали, что это 7 миллиардов будет на весь год, а получили в месяц. Я бы ожидал, что к концу года у нас будет глобальный дефицит бюджета около 50 миллиардов долларов. Это будет около 30-35% нашего ВВП. Это очень большой дефицит. Это проблема войны. Поэтому такой дефицит", — сказал в эфире всеукраинского телемарафона Устенко.

По его словам, изначально ожидалось, что дефицит бюджета по итогам 2022 года составит 7 миллиардов долларов, а отношение госдолга к ВВП – 45-47%.

"Общий госдолг — 100 миллиардов долларов. Если по старым временам, когда у нас ВВП был 200 миллиардов долларов, 100 миллиардов, то есть 50% — это нормальное соотношение… Отношение нашего общего долга к ВВП будет (на конец года – ред.) 70-80%", — добавил Устенко.

Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам. При этом три четверти бюджетных трат, по его словам, приходятся на военные нужды.