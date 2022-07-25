МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в первом полугодии 2022 года снизила выпуск стали на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,9 миллиона тонн, следует из сообщения компании. Reuters: биржа LME не откажется от торговли металлом "Норникеля"

Консолидированные продажи увеличились на 4%, до 8,6 миллиона тонн, в связи с ростом спроса на полуфабрикаты на экспортных рынках в первом квартале. При этом продажи на "домашних" рынках сократились на 5%, до 5,2 миллиона тонн. В частности, поставки на рынок США упали на 18%, до 0,8 миллиона тонн на фоне снижения спроса, в то же время объемы реализации в Европе выросли на 12%, — до 1,2 миллиона тонн, за счет завершения первой фазы реализации стана горячей прокатки на заводе в Бельгии.

В России, на фоне ремонтов прокатного оборудования и сокращения спроса в условиях внешних ограничений, продажи снизились на 7% — до 3,2 миллиона тонн. Продажи на экспортных рынках выросли на 13%, до 2,9 миллиона тонн.

Загрузка производственных мощностей НЛМК в первом полугодии составила 96%.

В структуре продаж доля полуфабрикатов достигла 45% за счет увеличения поставок слябов на внешние рынки в первом квартале 2022 года. Объем реализации готовой продукции упал на 12%, до 4,8 миллиона тонн, на фоне проведения плановых ремонтов.

Во втором квартале выпуск стали снизился по сравнению с предшествовавшим кварталом на 2%, до 4,4 миллиона тонн, из-за сокращения выплавки стали в сегменте "Сортовой прокат Россия". Консолидированные продажи сократились на 12%, до 4 миллионов тонн, за счет снижения спроса на ключевых рынках при росте поставок слябов внутри группы.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы расположены в России, Европе и США. По итогам 2021 года НЛМК увеличил выпуск стали на 10% — до 17,4 миллиона тонн. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 79,3% его акций.