МОСКВА, 25 июля — ПРАЙМ. Италия готовит новый пакет мер поддержки экономики на 13 млрд евро (13,3 млрд долларов США), призванный помочь семьям и компаниям справиться с резким подорожанием электричества, газа и бензина. Об этом в понедельник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заместителя министра экономики Лаура Кастелли. В Брюсселе испугались, что Италия станет "троянским конем" на службе Путина

Эта новая программа, которой предшествовал пакет мер на 33 млрд евро, будет одним из последних крупных шагов премьер-министра Марио Драги. На прошлой неделе Драги подал в отставку и открыл те самым дверь для досрочных национальных выборов, которые пройдут 25 сентября.

Среди мер, изучаемых правительством, Кастелли назвала возможность временной отмены НДС для базовых потребительских товаров, таких как паста и хлеб.

Другие меры предполагают субсидирование расходов на энергоносители для семей с низким уровнем доходов и компаний, использующих большие объемы энергоносителей, отметила она.

Этот пакет мер предполагается финансировать за счет сэкономленных средств или более высоких доходов по другим статьям государственного бюджета, поэтому сильного увеличения дефицита бюджета не будет, сказала Кастелли.

Драги заявил на прошлой неделе о том, что новые меры должны помочь нивелировать негативное воздействие роста цен.

Рассчитанная по стандартам ЕС годовая инфляция потребительских цен в Италии в июне выросла до 8,5% с 7,3% в мае.

Базовая годовая инфляция, которая не учитывает цены на энергоносители и свежие продукты питания, в июне была на уровне 3,8% против 3,2% в мае.

"Такой высокой инфляции не наблюдалось с 1986 года. Она сильно сокращает покупательную способность итальянцев", — сказала Кастелли.