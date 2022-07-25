МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Мировое производство стали в июне уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9%, составив 158,1 миллиона тонн, говорится в отчете World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA). Группа НЛМК снизила выпуск стали в первом полугодии

"Производство стали в мире в июне 2022 года снизилось на 5,9%, до 158,1 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

В том числе выпуск стали странами СНГ за отчетный период уменьшился на 34,3% и достиг 5,9 миллиона тонн. Россия, в частности, сократила производство этой продукции на 22,2%, до 5 миллионов тонн.

Страны ЕС суммарно выпустили 11,8 миллиона тонн стали (меньше на 12,2%). Производство стали в Северной Америке сократилось на 2,4%, составив 9,6 миллиона тонн.

Государства Азии и Океании произвели 118,8 миллиона тонн, выпуск снизился на 3,1%. Непосредственно в Китае выпуск стали просел на 3,3%, достигнув 90,7 миллиона тонн. Индия смогла увеличить его на 6,3%, до 10 миллионов тонн.

По итогам же всего полугодия мировое производство стали уменьшилось в мире на 5,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, до 949,4 миллиона тонн.