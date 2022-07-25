СТАМБУЛ, 25 июл — ПРАЙМ. Турции неизвестно о "плане Б" США по вывозу зерна с Украины, стамбульские договоренности в силе, идет работа, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами в Стамбуле. В США заявили о разработке "плана Б" по вывозу зерна с Украины

США разрабатывают "план Б" для вывоза зерна с территории Украины, поскольку не доверяют готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение, заявила ранее глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. Как сообщила Пауэр телеканалу CNN, "план Б" включает в себя организацию перевозок по автомобильным и железным дорогам и на речных баржах. Кроме того, планируется "подгонка" железнодорожных систем Украины к европейскому железнодорожному стандарту.

"Мы не получали такой информации. Есть договоренности, есть координационный центр, есть желание всех сторон решать кризис", — сказал собеседник агентства.

Источник также отметил, что снятие ограничений против российской сельхозпродукции отражено в стамбульском соглашении, процесс нелегкий, но есть договоренности.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна подчёркивает искусственный характер попыток Запада свалить вину за проблемы с продовольствием на Россию.

"Да, подразумевает, это отражено в документе", — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, означает ли стамбульское соглашение начало процесса по снятию ограничений с российской сельхозпродукции.

На вопрос, когда начнется этот процесс, источник призвал не "заниматься гаданием на кофейной гуще".

"Процесс нелегкий, но договоренности есть. И процесс будет идти в рамках этих договоренностей" — уточнил он.

Удар по военной инфраструктуре в порту Одессы не создал препятствий выполнению "продуктовой сделки", заявил источник.

Удар по украинским военным в порту Одессы никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, это не может и не должно повлиять на процесс отгрузки зерна, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, имеются ли препятствия для выполнения стамбульских договорённостей после удара по украинским военным портам в порту Одессы.

"Ситуация отслеживается", — добавил собеседник агентства.