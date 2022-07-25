Мантуров будет курировать технологический и атомный надзор
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. МАНТУРОВ БУДЕТ КУРИРОВАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И АТОМНЫЙ НАДЗОР — МИШУСТИН
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https://1prime.ru/state_regulation/20220725/837596236.html
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. МАНТУРОВ БУДЕТ КУРИРОВАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И АТОМНЫЙ НАДЗОР — МИШУСТИН
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220725/837596236.html
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