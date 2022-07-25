МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Евросоюз демонстрирует нервозность и отсутствие четкой перспективы, когда речь идет о конкретных шагах по сдерживанию России, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. Junge Welt: соседи отвернулись от США из-за санкций против России

"Если говорить о конкретных шагах по сдерживанию России, то они отражают в первую очередь нервозность Евросоюза и отсутствие четкой перспективы, что делать дальше. Когда это только затевалось — многие предупреждали функционеров ЕС, что, вводя какие-то меры, всегда надо иметь в виду, что вы будете делать и как вы будете отрабатывать их назад, отменять", — сказал он в эфире "России 24", подчеркнув, что об этом инициаторы санкций не задумывались.

Чижов добавил, что называть последний пакет санкций "седьмым" означало бы его переоценивать — по словам Чижова, "на седьмой он явно не тянет".