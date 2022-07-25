ОЙО (Республика Конго), 25 июл — ПРАЙМ. Европа в ситуации вокруг Украины выполняет волю Вашингтона в ущербе себе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Насколько тот мир, куда польское руководство хочет втянуть Украину является свободным, я думаю становится ясным с каждым проходящим днем, когда вся Европа беспрекословно подчинилась диктату США, выполняет волю Вашингтона к огромному ущербу для собственной экономики, для собственной социальной сферы. Таков свободный мир, у него есть цена", — сказал он в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго.