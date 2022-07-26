МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, об этом во время общения с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Юрий Борисов назначен генеральным директором Роскосмоса

"Вчера вы, ваши коллеги интересовались насчет Борисова — будет ли он у президента. Вот сегодня президент принял решение заслушать его видение первого этапа его работы в "Роскосмосе". Сегодня он (Борисов — прим. ред.) будет в середине дня с докладом у президента, естественно, мы начало этой беседы вам покажем", — сообщил Песков.

Борисов, который занимал должность вице-премьера РФ и курировал военно-промышленный комплекс, 15 июля был назначен главой "Роскосмоса" вместо Дмитрия Рогозина.