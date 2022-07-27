МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Китай должен сосредоточиться на проблеме "несбалансированного и неполного развития" в течение следующих пяти лет. Об этом председатель Си Цзиньпин заявил на заседании Политбюро ЦК КПК на этой неделе. В Кремле высказались о возможных санкциях на поставки нефти в Китай

Государственная телекомпания CCTV в среду сообщила, что на двухдневном заседании, начавшемся во вторник в Пекине, Си Цзиньпин представил свой план на следующие пять лет, после того, как позднее в этом году состоится очередной съезд правящей Коммунистической партии.

Ожидается, что на этом съезде Си Цзиньпин обеспечит себе беспрецедентный, третий срок правления в качестве лидера страны.