МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 22 июля до 15,3% с 15,39% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". МВФ повысил прогноз глобальной инфляции на 2022 и 2023 годы

"На неделе с 16 по 22 июля 2022 года снижение цен продолжилось и составило 0,08%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 15,3% год к году", — говорится в документе.

Как отметили в министерстве, основной вклад в снижение цен продолжают вносить продовольственные товары за счет удешевления как плодоовощной продукции, так и других продуктов питания.

"В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе снижение цен практически остановилось (минус 0,01%). Цены на бензин не изменились. В сегменте регулируемых и туристических услуг рост цен ускорился до 0,41%, в основном за счет удорожания авиабилетов", — добавили в ведомстве.