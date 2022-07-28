МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Счетная палата предложила исключить из Фонда национального благосостояния России (ФНБ) доли средств, размещенных в валюты стран, применивших санкции против РФ, говорится в материалах контрольного ведомства по итогам анализа формирования, использования и управления средствами фонда в 2020–2021 годах. Аналитик рассказал, куда стоит вкладывать сверхдоходы от продажи нефти

"Счетная палата Российской Федерации полагает целесообразным рекомендовать Правительству РФ поручить Минфину России с участием Банка России в срок до 29 июля 2022 года проанализировать текущую структуру средств ФНБ в части повышения сохранности и возможности оперативного использования средств ФНБ", — говорится в документе.

В частности, Счетная палата предлагает "внести в указанную структуру средств Фонда изменения, предусматривающие исключение доли средств, размещенных в иностранные валюты государств, применивших санкции в отношении Российской Федерации".

По данным Счетной палаты, на 1 января 2022 года совокупный объем ФНБ составил более 13,58 триллиона рублей, что в 1,7 раза, или на 5,81 триллиона рублей, больше, чем было на начало 2020 года. Структура ликвидных активов ФНБ за последние два года значительно изменилась: из них был исключен американский доллар, в который на начало 2020 года было вложено 36,1% средств фонда, а доли евро и фунтов стерлингов снижены с 34,8% и 8% соответственно до 23,9% и 3,1%. При этом в состав активов были включены китайский юань, доля которого составила 19,4% активов фонда, японская иена с долей в 2,9% и золото в обезличенной форме с долей в 13% ФНБ на начало 2022 года.

Аудиторы напомнили, что в связи с введением в 2022 году санкций ряда иностранных государств счета Банка России в евро, фунтах стерлингов и японских иенах были заблокированы.

Кроме того, размещение средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ по итогам 2021 года оказалось убыточным. Минфин РФ ранее оценил этот убыток в 1,2 миллиарда рублей. "Переходящий убыток сформировался впервые с момента образования Фонда в 2008 году", — приводится в материалах комментарий аудитора Алексея Саватюгина. По условиям договора банковского счета с ЦБ, он должен быть отнесен на финансовый результат следующего года и компенсирован за счет будущих доходов.

Доходы от управления средствами ФНБ должны перечисляться в бюджет. Таким образом, отмечает Саватюгин, наличие убытка "ведет к сокращению потенциальной суммы будущего дохода от размещения средств на счетах в иностранной валюте в Центробанке, который направляется на финансирование расходов федерального бюджета".

Кроме того, Счетная палата предложила Минфину и Минэкономразвития изменить перечень самоокупаемых проектов, в которые можно инвестировать средства ФНБ.

По итогам этой работы аудиторы рекомендовали правительству дать поручение "Минэкономразвития России, Минфину России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в срок до 30 ноября 2022 года проработать вопрос о внесении в установленном порядке изменений в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов".

Аудиторы отмечают, что с 2014 года средства ФНБ направляются на финансирование самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством. В этот перечень включены 12 инфраструктурных проектов с общим предельным объемом средств ФНБ, направляемых на их финансирование проектов, в сумме 972,46 миллиарда рублей.

В настоящее время финансируется только 8 из 12 проектов. "Объем средств ФНБ, размещенных в эти проекты на начало 2022 года составил 680,4 миллиарда рублей — 70% утвержденного предельного объема средств Фонда", — отмечают аудиторы.

Четыре проекта с момента внесения их в 2014 году в указанный перечень за счет средств ФНБ не финансировались, все они касаются развития железных дорог. В частности, речь идет о строительстве железной дороги Элегест – Кызыл – Курагино и угольного портового терминала на Дальнем Востоке, участка железнодорожной инфраструктуры Восточной части БАМа, железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, а также на подходах к портам Северо-Запада России.

При этом никаких изменений в перечень внесено так и не было, отмечают аудиторы.

Счетная палата также приводит мнение главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, который заявил, что ФНБ РФ не стал источником для долгосрочных инвестиций, так называемых "длинных денег".

"Полноценным источником "длинных денег" для финансирования инвестиционной активности ФНБ не стал", — приводится цитата Шохина в материалах Счетной палаты РФ, которая проанализировала использование средств ФНБ за 2020 – 2021 годы.

По словам Шохина, в последние годы средства фонда не идут на финансирование новых инфраструктурных проектов, перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов не расширяется. "В условиях санкций такие проекты могут поддержать внутренний спрос и частично компенсировать закрытие многих внешних рынков", — пояснил глава РСПП.

Как отметил Шохин, бизнес ждет более четкой программы по использованию средств ФНБ для реализации инвестпроектов. "Это точно лучше, чем повышение налогов или тарифов для обеспечения необходимых финансовых ресурсов", — добавил он.

"В целом практика работы ФНБ оказалась достаточно успешной, а если он станет более активным инвестором, это позволит решить многие непростые задачи, включая расшивку "узких мест" в инфраструктуре и формирование новых транспортно-логистических коридоров", — заключил он.

Аудиторское ведомство также приводит мнение аведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Абрамова, считающего, что рублевые инвестиции в дальнейшем должны играть более значительную роль в ФНБ.

"Можно предположить, что события 2022 года и последовавшие за ними изменения в мире могут привести к серьезным переменам как в процессе формирования и использования средств ФНБ, так и, возможно, в структуре его организации… Более значимую роль в работе ФНБ будут играть рублевые инвестиции", — приводится цитата Абрамова в материалах Счетной палаты РФ, которая проанализировала использование средств ФНБ за 2020-2021 годы.

Кроме того, Абрамов отметил, что существенно изменится и механизм пополнения фонда с учетом разрабатываемого нового бюджетного правила, которое вряд ли будет работать в привязке к курсу доллара. "При формировании ликвидных активов фонда приоритет получат вложения в валюты дружественных стран и золото", — пояснил он.

При этом, заведующего кафедрой управления инновационными проектами Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Алексей Ведев отметил, что концепция создания и использования ФНБ разрабатывалась в принципиально других условиях – открытости экономики РФ, гарантий сохранности ее резервов и прочее.

По мнению Ведева, сейчас важно определить, что такое резервные активы, в какой форме они могут храниться, и в каком виде может пополняться ФНБ. Также необходимо определить процент ликвидных активов, который может использоваться для нужд национальной экономики. Кроме того, необходимо понять принципы и направления инвестирования средств ФНБ, а также, важно ли, чтобы инфраструктурные проекты самоокупались. Нужно также оценить, насколько поменяются условия предоставления средств ФНБ предприятиям после того, как многие банки и предприятия с государственным участием отказались от дивидендных выплат за 2021 год.

"Новая экономическая действительность России ставит вопрос о необходимости пересмотра подходов к формированию и использованию средств ФНБ", — заключил Ведев.