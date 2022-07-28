МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 июля, снизилось на 5 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 256 тысяч, сообщило министерство труда страны. ВВП США снизился во втором квартале на 0,9%

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя по сравнению с первоначальным — до 253 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 261 тысячи с 251 тысячи заявок.