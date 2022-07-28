Байден назвал замедление американской экономики "неудивительным"
Байден заявил, что замедление экономики США неудивительно посее ее восстановления годом ранее
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Экономика США находится на правильном пути, ее "замедление" неудивительно. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.
Ранее сообщалось, что ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке бюро экономического анализа министерства торговли страны, вновь опустился на 0,9% в пересчете на год.
Байден отметил, что экономика должна замедлиться после восстановления в прошлом году, чтобы "Федеральная резервная система снизила инфляцию". По словам президента США, страна находится "на правильном пути", несмотря на глобальные проблемы.
При этом американский лидер не упомянул рецессию в своей оценке.