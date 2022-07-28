МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Экономика США находится на правильном пути, ее "замедление" неудивительно. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. Washington Post: экономика США вновь "поскользнулась на банане"

Ранее сообщалось, что ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке бюро экономического анализа министерства торговли страны, вновь опустился на 0,9% в пересчете на год.

Байден отметил, что экономика должна замедлиться после восстановления в прошлом году, чтобы "Федеральная резервная система снизила инфляцию".

По словам президента США, страна находится "на правильном пути", несмотря на глобальные проблемы.

При этом американский лидер не упомянул рецессию в своей оценке.