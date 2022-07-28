МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. В США происходит "прогресс". Об этом заявил экс-президент страны Барак Обама. Эксперт оценила внезапный спад ВВП США во втором квартале

Бывший американский лидер, комментируя данные о втором квартале снижения ВВП, отметил, что "прогресс не случается сразу и выглядит вот так".

Обама также оценил работу администрации и законодателей по экономической повестке президента США Джо Байдена. По его словам, принятие предложенных норм снизит стоимость товаров и зависимость страны от иностранных полупроводников.