В Минфине США не считают два квартала снижения ВВП рецессией
Глава Минфина США Йеллен заявила, что снижение ВВП страны два квартала подряд не является рецесией
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Экономическая ситуация в США не подходит под определение рецессии. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.
Ранее сообщалось, что ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке бюро экономического анализа министерства торговли страны, вновь опустился на 0,9% в пересчете на год.
По словам Йеллен, большинство экономистов и американцев определяют рецессию как ощутимую потерю рабочих мест и массовые сокращения, закрытие бизнесов, замедление активности частного сектора, напряженные семейные бюджеты. "Это не то, что мы видим сейчас в экономике", — подчеркнула глава МИнфина США.