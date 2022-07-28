МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Экономическая ситуация в США не подходит под определение рецессии. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. Минфин США надеется на снижение инфляции в стране "в предстоящие дни"

Ранее сообщалось, что ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке бюро экономического анализа министерства торговли страны, вновь опустился на 0,9% в пересчете на год.

По словам Йеллен, большинство экономистов и американцев определяют рецессию как ощутимую потерю рабочих мест и массовые сокращения, закрытие бизнесов, замедление активности частного сектора, напряженные семейные бюджеты. "Это не то, что мы видим сейчас в экономике", — подчеркнула глава МИнфина США.