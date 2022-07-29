МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Западные санкции хоть и являются бременем для России, но они помогли отечественным предпринимателям объединиться, сплотиться, начать поддерживать друг друга, заявила РИА Новости вице-президент, руководитель исполнительного комитета "Деловой России" Нонна Каграманян. Запад устроил заговор: Россию хотят лишить нефтяных доходов

"Санкции, конечно — тяжелое бремя, обрушившееся на страну. Недаром их называют "беспрецедентными". Но главное, при всех сложностях в настоящее время уже есть осознание, как и куда двигаться. Скажу так: сегодня деловые люди России настроены на конструктивный подход в решении проблем", — сказала она. "Что особенно приятно, бизнес сплотился. Я искренне поражена, как коллеги сейчас поддерживают друг друга, идут на взаимовыручку, делятся своими заботами!" — добавила Каграманян.

По ее словам, в "Деловой России" давно работает система чатов, в которой общаются между собой 7 тысяч предпринимателей из всех регионов России, 220 зарубежных партнерских организаций и ассоциаций, более 30 бизнес-послов.

"Так вот, за последние месяцы она в разы активизировалась, предприниматели постоянно пишут, у кого что есть, кому что надо, кто чем может поделиться. Помню, например, как все начали помогать друг другу, когда весной вдруг возник дефицит с кассовыми, чековыми лентами", — подчеркнула вице-президент, руководитель исполнительного комитета "Деловой России".

Она также заметила, что у бизнеса не было "никакой паники даже после начала в феврале спецоперации на Украине, когда антироссийские санкции Запада посыпались одни за другими".

"Было, наверно, временное замешательство: в новой реальности надо было просто разобраться. Паника, скажу вам, вообще несвойственна деловым людям. Ведь у каждого из них холодная голова, трезвый расчет. Им иначе нельзя. Если поддашься эмоциям, легко совершишь ошибку, загубишь и себя, и свое производство, за которым стоят люди", — подчеркнула Каграманян.

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