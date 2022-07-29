СТАМБУЛ, 29 июл — ПРАЙМ. Судно с зерном покинет порт Одессы в течение дня, если не случится форс-мажор, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. СМИ: первый груз украинского зерна может вывезти болгарское судно

"Планируется сегодня (в пятницу), если не будет форс-мажора", — рассказал источник, отказавшись при этом уточнить, что он подразумевал под словом "форс-мажор".

Ранее заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что первое судно с зерном с Украины может покинуть порт Одессы уже "сегодня или завтра".

Подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна проходило в Стамбуле 22 июля. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.