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Безработица в Германии ожидаемо выросла в июле
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. Уровень безработицы в Германии в июле вырос до 5,4% с уровня июня в 5,3%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Показатель совпал с прогнозом аналитиков,... ПРАЙМ, 29.07.2022
экономика, новости, германия, безработица
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Германии в июле вырос до 5,4% с уровня июня в 5,3%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
При этом число безработных в стране увеличилось на 48 тысяч по сравнению с июнем и составило 2,463 миллиона человек.
Без учета сезонности уровень безработицы в Германии увеличился также до 5,4%, с уровня июня в 5,2%, а число безработных выросло до 2,47 миллиона с 2,36 миллиона человек.