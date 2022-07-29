МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Германии в июле вырос до 5,4% с уровня июня в 5,3%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Bloomberg: Германия теряет лидирующие позиции в Европе

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

При этом число безработных в стране увеличилось на 48 тысяч по сравнению с июнем и составило 2,463 миллиона человек.

Без учета сезонности уровень безработицы в Германии увеличился также до 5,4%, с уровня июня в 5,2%, а число безработных выросло до 2,47 миллиона с 2,36 миллиона человек.