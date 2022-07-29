МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, во втором квартале вырос на 1,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Безработица в Германии ожидаемо выросла в июле

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 1,8%.

В квартальном выражении ВВП Германии не изменился.

С учетом сезонных корректировок показатель поднялся в годовом исчислении на 1,4%.

Кроме того, оценка роста экономики страны в первом квартале была понижена до 3,9% с прежних 4%, а оценка квартального роста с учетом сезонных корректировок — до 3,6% с 3,8%.