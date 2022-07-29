Лавров: любая страна может попасть под санкции США, но им можно противостоять
ТАШКЕНТ, 29 июл — ПРАЙМ. Партнеры России, в том числе африканские страны, прекрасно понимают, что любой из членов мирового сообщества, действия которого не понравятся США, может попасть под санкции, но им можно противостоять, например, посредством перехода на расчеты в национальных валютах, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в пятницу.
Таким образом министр ответил на вопрос о том, как африканские партнеры отреагировали на предупреждение о возможности заморозки их резервов западными странами.
По его мнению, мысль о санкциях уже прочно "у всех отложилась". Помогать же таким странам можно — сегодня на рассмотрение лидеров африканских стран было вынесено предложение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Как ранее заявляли в российском МИДе, США целенаправленно повышают уровень глобальной напряженности. Там отметили, что ощущение западными политическими и военными элитами себя победителями в завершившемся блоковом противостоянии "вселило в них ложную убежденность в том, что демократию можно насаждать". Это подстегнуло США и НАТО к тому, чтобы в нарушение международного права продвигать свою гегемонию и идеологический колониализм, используя для достижения своих целей военную силу.
https://1prime.ru/state_regulation/20220729/837642657.html