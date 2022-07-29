ТАШКЕНТ, 29 июл — ПРАЙМ. Партнеры России, в том числе африканские страны, прекрасно понимают, что любой из членов мирового сообщества, действия которого не понравятся США, может попасть под санкции, но им можно противостоять, например, посредством перехода на расчеты в национальных валютах, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в пятницу. Лавров заявил, что будет обсуждать с Блинкеном "продуктовую сделку"

Таким образом министр ответил на вопрос о том, как африканские партнеры отреагировали на предупреждение о возможности заморозки их резервов западными странами.

По его мнению, мысль о санкциях уже прочно "у всех отложилась". Помогать же таким странам можно — сегодня на рассмотрение лидеров африканских стран было вынесено предложение о переходе на расчеты в национальных валютах.

Как ранее заявляли в российском МИДе, США целенаправленно повышают уровень глобальной напряженности. Там отметили, что ощущение западными политическими и военными элитами себя победителями в завершившемся блоковом противостоянии "вселило в них ложную убежденность в том, что демократию можно насаждать". Это подстегнуло США и НАТО к тому, чтобы в нарушение международного права продвигать свою гегемонию и идеологический колониализм, используя для достижения своих целей военную силу.