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Песков ответил на вопрос о дате "Прямой линии" с Путиным
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. Дата проведения "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным будет определена позже, в начале лета это мероприятие не успели провести в связи с напряженным графиком, а... ПРАЙМ, 29.07.2022
экономика, новости, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Дата проведения "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным будет определена позже, в начале лета это мероприятие не успели провести в связи с напряженным графиком, а первая половина сентября — начало политического сезона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Время будет определено, будет назначено. Действительно, "Прямую линию" в связи с напряженным графиком мы в начале лета не успели провести. Сейчас все-таки период такой отпускной у очень многих людей, поэтому они не смогут наблюдать за этим в том режиме, наверняка, в котором бы хотелось", — сказал он журналистам.
Песков также отметил, что первая половина сентября — это всегда начало политического сезона, и в целом оживление внутренней жизни после летнего периода.
"А потом обязательно будет назначена дата, и мы проинформируем", — заключил Песков.