МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Дата проведения "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным будет определена позже, в начале лета это мероприятие не успели провести в связи с напряженным графиком, а первая половина сентября — начало политического сезона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Любая страна может попасть под санкции США, заявил Лавров

"Время будет определено, будет назначено. Действительно, "Прямую линию" в связи с напряженным графиком мы в начале лета не успели провести. Сейчас все-таки период такой отпускной у очень многих людей, поэтому они не смогут наблюдать за этим в том режиме, наверняка, в котором бы хотелось", — сказал он журналистам.

Песков также отметил, что первая половина сентября — это всегда начало политического сезона, и в целом оживление внутренней жизни после летнего периода.

"А потом обязательно будет назначена дата, и мы проинформируем", — заключил Песков.