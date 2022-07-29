МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Механизм решения проблемы с транзитом грузов в Калининград, который может возникнуть с 1 сентября, есть, нужно пробовать решать в рамках диалога, иначе потребуются другие меры, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Алиханов допустил возможность повторной "блокады" Калининграда

Ранее сообщалось, что литовский "Шяуляй банк", обслуживающий весь калининградский транзит, намерен с 1 сентября прекратить банковские операции с Россией.

"Наверняка, механизмы решения есть. Это как минимум нужно ставить в рамках диалога эту проблему. И пробовать решать. Если же мы наткнёмся на глухую стену непонимания, тогда это будет проблема, которая будет требовать иных мер", — ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли механизмы решения проблемы транзита грузов в Калининград, которая может возникнуть с 1 сентября.