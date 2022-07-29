КАЛИНИНГРАД, 29 июл — ПРАЙМ. Калининградские власти рассматривают возможность полностью отказаться от зависимости политики сопредельных государств в отношении калининградского транзита, наращивая морскую составляющую калининградского транзита грузов, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на церемонии открытия выставки "Всероссийский день поля — 2022". Песков заявил о наличии механизма решения проблем с транзитом в Калининград

Ранее сообщалось, что литовский "Шяуляй банк", обслуживающий весь калининградский транзит, намерен с 1 сентября прекратить банковские операции с Россией.

"У нас есть возможность быстро нарастить морскую компоненту, она и так уже выросла в разы с начала года, и полностью уже отказаться от зависимости политики сопредельных государств в отношении калининградского транзита" — сказал Алиханов, отвечая на вопрос о том, видят ли власти региона угрозу новой проблемы, в связи с тем, что "Шяуляй-банк", обслуживающий транзит в Калининград через Литву, намерен прекратить операции с Россией с сентября.

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь сообщил, что передал в МИД прибалтийской республики ноту в связи с возможной остановкой платежей по калининградскому транзиту. Как пояснил дипломат, российские операторы, которые пользуются услугами Литовских железных дорог, должны оплачивать перевозку грузов. Вильнюс замкнул все эти транзакции на один банк — "Шауляй-банк", — который объявил, что с 1 сентября перестанет проводить любые операции с Россией.

Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС.

Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.