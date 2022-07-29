МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. План по вводу жилья не менее 92,6 миллиона квадратных метров будет выполнен в России по итогам 2022 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Путин оценил темпы развития строительной отрасли в России

"В прошлом году мы достигли рекордного объема ввода жилья — 92,6 миллиона квадратных метров. В этом году могу уверенно сказать, мы эту планку выполним", — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путин.

Вице-премьер уточнил, что в первом полугодии 2022 года по сравнению с первой половиной 2021 года выдано на 21% больше разрешений на строительство.

Согласно подсчетам Росстата, ввод жилья в России в первом полугодии 2022 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 44,2% — до 52,6 миллиона квадратных метров.