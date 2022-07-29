МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Строительная отрасль в России развивается хорошими темпами, почти все поставленные задачи решаются, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным в пятницу. Хуснуллин заявил, что план по вводу жилья в России будет выполнен

"Строительная отрасль развивается у вас хорошими темпами, практически все поставленные задачи решаются. Достигаются все цели, о которых мы с вами говорили, и которые были поставлены в результате совместного обсуждения из того, что можно было сделать", — сказал Путин.