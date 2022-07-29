МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Разработан план полного восстановления Мариуполя за три года, в него входит постройка аэропорта, будет создан новый транспортно-пересадочный узел с железнодорожным вокзалом, портом и трамвайными линиями, доложил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Хуснуллин заявил, что план по вводу жилья в России будет выполнен

"Владимир Владимирович, хотел бы с вами посоветоваться и хотел вам предложить эту концепцию — мастер-план развития Мариуполя. В течение трех лет мы можем полностью восстановить город", — сказал вице-премьер.

Мастер-план восстановления города разработан по поручению Путина. Хуснуллин уточнил основные положения документа.

"Из новых вещей — мы несколько изменили границы плана, предлагаем включить в него аэропорт. Мы сейчас приступаем к его восстановлению. Мы сделаем совершенно новую транспортную инфраструктуру, причем хотим задействовать и железную дорогу, и восстановить все трамвайное сообщение. Планируем сделать новый транспортно-пересадочный узел, где будет железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии", — сказал он.

По словам Хуснуллина, мастер-план также предполагает строительство и восстановление 90 объектов социальной инфраструктуры в 2022 году.

"Мы расписали по строительству многоквартирных домов, по текущему ремонту полностью все объекты социальной инфраструктуры. Могу сказать, что мы в этом году 90 объектов социальной инфраструктуры — садики, школы, больницы — мы все восстановим", — доложил он президенту.