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2022-07-29T15:08:20+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220729/837644481.html
Инфляция в Польше держится на рекордном уровне в июле
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. Инфляция в Польше в июле составила 15,5% в годовом выражении, сообщает Главное статистическое управление республики, ссылаясь на предварительные данные. В июне 2022 года... ПРАЙМ, 29.07.2022
экономика, новости, польша, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 29 июл — ПРАЙМ. Инфляция в Польше в июле составила 15,5% в годовом выражении, сообщает Главное статистическое управление республики, ссылаясь на предварительные данные.
В июне 2022 года инфляция в Польше составила 15,5%, что стало рекордным показателем за последние 25 лет.
По сравнению же с июнем текущего года цены на товары и услуги выросли на 0,4%.
По сравнению с июлем 2021 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 15,3%, на энергоносители — на 36,6%, топливо для частных автомобилей подорожало на 36,8%.