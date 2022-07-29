ВАРШАВА, 29 июл — ПРАЙМ. Инфляция в Польше в июле составила 15,5% в годовом выражении, сообщает Главное статистическое управление республики, ссылаясь на предварительные данные. Годовая инфляция в еврозоне неожиданно обновила рекорд по итогам июля

В июне 2022 года инфляция в Польше составила 15,5%, что стало рекордным показателем за последние 25 лет.

По сравнению же с июнем текущего года цены на товары и услуги выросли на 0,4%.

По сравнению с июлем 2021 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 15,3%, на энергоносители — на 36,6%, топливо для частных автомобилей подорожало на 36,8%.