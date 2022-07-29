МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Ожидается, что активность в производственном секторе Китая в июле росла самым быстрым темпом за год, так как производство в ключевых регионах, пострадавших от Сovid-19, возобновилось после отмены ограничений, а проблемы с логистическими цепями смягчаются. Такие выводы следуют из опубликованных в пятницу результатов проведенного Reuters опроса. Хуснуллин рассказал о постройке трех этапов трассы Европа — Западный Китай

Срединный прогноз 24 опрошенных экономистов предполагает, что официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора в июле вырос до самого высокого уровня за 12 месяцев 50,4 с 50,2 в июне.

Значения индекса выше 50 указывают на рост активности, а ниже 50 — на ее спад.

Вторая по в мире величине экономика восстанавливается после отмены строгих и широкомасштабных локдаунов, получая поддержку со стороны растущего внутреннего спроса, улучшения ситуации в снабжении и мер государственного стимулирования, говорят аналитики.

"Производственный сектор Китая избавляется от последствий вспышек Сovid-19 во 2-м квартале и ускоренно возвращается к норме", — говорит аналитик China Everbright Bank Жу Маохуа. FT: Китай планирует избежать делистинга своих компаний с фондовых бирж США

Снижение издержек и принятые правительством меры стабилизации цен также эффективно сокращают расходы в промышленном производстве, добавляет он.

Однако, по мнению аналитиков Capital Economic, восстановление экономики будет сталкиваться с проблемами, так как экспорт превращается из позитивного фактора в негативный, а спад на рынке недвижимости углубляется.

Недавние вспышки заражений коронавирусом также ограничивают импульс восстановления на фоне внешних проблем, включая вызванную конфликтом на Украине неопределенность и риск мировой рецессии.

Власти готовы к тому, что в этом году целевой уровень роста ВВП в 5,5% не будет достигнут, о чем сообщили государственные СМИ после заседания политбюро на этой неделе. Ожидается, что руководство Китая сосредоточит силы на "достижении наилучших результатов".

"Итоги этого заседания отражают более гибкий и прагматичный подход к целевому уровню ВВП", — говорит главный экономист Jones Lang Lasalle Inc. Брюс Панг, добавляя, что политика будет сосредоточена не на новых мерах стимулирования, а на эффективной реализации существующих программ.

Поддержка внутреннего спроса в целях повышения занятости остается приоритетом политики, отмечает он. Компонент занятости PMI остается слабым.

Официальный производственный PMI, который в целом отражает ситуацию в крупных государственных компаниях, а также индекс для сферы услуг будут опубликованы в воскресенье.

Производственный PMI по версии компании Caixin, который больше отражает ситуацию в малых компаниях прибрежных регионов, выйдет в понедельник. Аналитики ожидают, что общий индекс Caixin в июле составит 51,5 против 51,7 в июне.