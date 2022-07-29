КАЛИНИНГРАД, 29 июл — ПРАЙМ. России до 2030 года необходимо дополнительно построить 41 судно для обеспечения экспорта продукции АПК, сообщил журналистам на Всероссийском дне поля глава министерства Дмитрий Патрушев. В Минсельхозе оценили распространение параллельного импорта на продукты

"Оцениваем, что до 2030 года нам дополнительно нужно построить 41 судно – как класса река-море для доставки продукции до портов — 10 судов, так и классов "Хендимакс" — 17 судов, и "Панамакс" — 14 судов. Развитие собственного флота является одной из приоритетных задач, особенно в текущих условиях, когда международные логистические компании создают неоправданные барьеры для поставок российского продовольствия", — сообщил министр.

По его словам, есть соответствующее поручение президента России Владимира Путина, и сейчас министерство совместно с Минпромторгом и Минтрансом активно занимается этим вопросом, а также прорабатывает механизмы поддержки строительства таких судов.