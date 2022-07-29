В Минсельхозе оценили, сколько требуется судов для экспорта продукции АПК
Глава Минсельхоза Патрушев: нужно построить 41 судно для экспорта продукции АПК до 2030 года
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КАЛИНИНГРАД, 29 июл — ПРАЙМ. России до 2030 года необходимо дополнительно построить 41 судно для обеспечения экспорта продукции АПК, сообщил журналистам на Всероссийском дне поля глава министерства Дмитрий Патрушев.
"Оцениваем, что до 2030 года нам дополнительно нужно построить 41 судно – как класса река-море для доставки продукции до портов — 10 судов, так и классов "Хендимакс" — 17 судов, и "Панамакс" — 14 судов. Развитие собственного флота является одной из приоритетных задач, особенно в текущих условиях, когда международные логистические компании создают неоправданные барьеры для поставок российского продовольствия", — сообщил министр.
По его словам, есть соответствующее поручение президента России Владимира Путина, и сейчас министерство совместно с Минпромторгом и Минтрансом активно занимается этим вопросом, а также прорабатывает механизмы поддержки строительства таких судов.