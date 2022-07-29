Мичиганский университет: индекс потребительских настроений в США вырос до 51,5 пункта в июле
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в июле вырос до 51,5 пункта с июньских 50 пунктов, сообщается на сайте университета.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя до 51,1 пункта, как и показала предварительная оценка.
Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, вырос до 58,1 пункта с 53,8 пункта в июне, аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 57,1 пункта. Индекс экономических ожиданий снизился до 47,3 пункта с 47,5 пункта месяцем ранее, что совпало с прогнозом и предварительной оценкой.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.
Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
https://1prime.ru/state_regulation/20220729/837646736.html