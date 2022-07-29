МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США в июне резко вырос, на 1%, на фоне роста цен на бензин, указывая на то, что ценовое давление в экономике все еще высокое и вряд ли быстро ослабнет. Годовая инфляция в Эстонии остается самой высокой в еврозоне в июле

Рост индекса превысил прогноз экономистов, опрошенных The Wall Street, которые ожидали роста на 0,9%.

Базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE), который служит более узким показателем инфляции, не учитывая цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,6% против прогноза роста на 0,5%.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс PCE вырос на 6,8% после роста на 6,3% месяцем ранее, достигнув самых высоких темпов роста с января 1982 года. Базовый индекс Core PCE вырос на 4,8% после роста на 4,7%. В феврале темпы роста этого индекса были самыми высокими за 40 лет на уровне 5,3%.

В отличие от индекса потребительских цен (CPI) индекс PCE принимает во внимание изменение поведения потребителей в ответ на рост цен. К примеру, они могут отдавать предпочтение более дешевым товарам в ущерб более дорогим для ограничения трат.

Федеральная резервная система считает индекс PCE лучшим индикатором инфляционных трендов.

Индекс CPI в июне вырос на 9,1% по сравнению с июнем 2021 года, достигнув максимальных темпов роста почти за 41 год.

Между тем экономический рост замедляется в ответ на рост инфляции, повышение процентных ставок и завершение программ поддержки населения в период пандемии. При дальнейшем замедлении ослабление спроса должно произойти снижение цен, что поможет замедлить инфляцию.

И все же новая стратегия агрессивного повышения процентных ставок также угрожает ввергнуть экономику во вторую рецессию за три года, потенциально открыв для США очередной период "стагфляции", когда высокая инфляция наблюдается одновременно со слабым ростом экономики.