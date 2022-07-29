МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Минфин США включил в санкционный список двух российских граждан и четыре российские компании. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте ведомства документе. Любая страна может попасть под санкции США, заявил Лавров

Отмечается, что под ограничительные меры США попали президент "Центра поддержки и развития общественных инициатив" Наталья Бурлинова и российский общественный деятель Александр Ионов.

Американский Минфин также включил в перечень организации "Антиглобалистское движение России", "Центр поддержки и развития общественных инициатив", ООО "Ионов Трансконтинентал" и "Глобальное информационное агентство "Стоп-империализм".