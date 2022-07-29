МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Минфин США включил в санкционный список двух российских граждан и четыре российские компании. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте ведомства документе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Любая страна может попасть под санкции США, заявил Лавров

Отмечается, что под ограничительные меры США попали президент "Центра поддержки и развития общественных инициатив" Наталья Бурлинова и российский общественный деятель Александр Ионов.

Американский Минфин также включил в перечень организации "Антиглобалистское движение России", "Центр поддержки и развития общественных инициатив", ООО "Ионов Трансконтинентал" и "Глобальное информационное агентство "Стоп-империализм".