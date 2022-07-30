МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию, пишут "Известия". Депутаты решили индексировать пенсии работающим пенсионерам

Соответствующий законопроект — поправки в закон "О страховых пенсиях" намерена в осеннюю сессию внести в Госдуму группа депутатов от "Справедливой России — За правду". Также предполагается двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости лицам, достигшим 70 лет, а не 80 — как в действующей редакции закона.

В пояснительной записке отмечается, что по сравнению со странами БРИКС Россия по индексу AgeWatch занимает промежуточное место: Китай на 52-м, Бразилия на 56-м, Индия на 71-м, ЮАР на 78-м.

"Необходимо принять решительные меры для улучшения жизни пожилых людей. Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями", — подчеркивают авторы законопроекта.

Как пояснил глава фракции Сергей Миронов, 13-ю пенсию партия предлагает выплачивать ежегодно к новогодним праздникам в декабре.

По оценкам инициаторов законопроекта, для реализации их предложения может потребоваться 654,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.